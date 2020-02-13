İzmir'de tepki çeken öğrenci taşımacılığı

İZMİR'de, ilkokul öğrencilerinin korsan servis aracında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Gaziemir ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde bekleyen ve korsan olduğu belirtilen bir servis minibüsüne, bir grup ilkokul öğrencisi bindirildi. Aracın bagaj kısmına da 13 ilkokul öğrencisi ve yetişkin yolcu alındı. O görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, onlarca canın yitirildiği trafik kazalarından ders alınmadığını belirterek, tepki gösterdi. Korsan servis olarak kullanıldığı düşünülen aracın sürücüsünün davranışı eleştiri topladı. Polis ekipleri, araç sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

NORMAL SERVİSLER ÖNLEMLERLE YOLCU TAŞIYOR