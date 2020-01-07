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İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı

İzmir merkez, Menemen ve Tire ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 19 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

07.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:40 İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı
merkez, ve Tire ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 19 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünün Özel Harekat Şubesi destekli olarak ilk operasyon PKK/KCK ve sol terör örgütlerine yönelik yapıldı. Sosyal medya üzerinden PKK, DHKP/C, TKP/ML, DKP/BÖG terör örgütlerinin silahlı eylemlerinin propagandasını yaptıkları, örgütlerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama talimatı üzerine İzmir il merkezi ve Menemen ilçelerinde operasyonda, şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Diğer operasyon ise yine İzmir merkez ve Tire ilçesinde gerçekleşti. DEAŞ terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek Türkiye'ye giriş yapan ve halen çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2 Türk vatandaşı, 5 Suriyeli olmak üzere toplam 7 şüpheliye yönelik Özel Harekat Şubesi destekli çalışma yapıldı.
Her iki operasyonda toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve DEAŞ terör örgütüne ait bayrak ele geçirildi. Operasyonla ilgili tahkikatların İzmir TEM Şubesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
(İHA)

Menemen, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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