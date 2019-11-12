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İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:54İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR ve 'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir'in Menemen ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün cezaevlerinde kalan üyelerini, dışarıdan koordine ederek, yapılacak açlık grevleri gibi eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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