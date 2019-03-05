İzmir'de Terör Operasyonu

Kaynak: AA

İzmir'in Dikili ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliye yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda B.E, N.D, N.A, İ.K, V.K. ve F.K. gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ile dokümanlara el konuldu.Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.