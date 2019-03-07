İzmir'de Terör Operasyonu

Kaynak: DHA

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operesyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt adına faaliyet gösteren 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.