İzmir
'de terör operasyonu
İzmir'de, terör örgütleri, PKKKCK, DHKP-C, MLKP'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İlk operasyon kent merkezi ve Aliağa
ilçesinde bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyon ise yine kent merkezi ile Foça
'da DHKP-C ve MLKP'ye yönelik gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yine terör örgütü MKLP adına Torbalı
ve Denizli
'de faaliyet gösteren 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, emniyetten yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde kentte terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İzmir, Güncel
Kaynak: DHA