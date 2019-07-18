İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU

İZMİR'in Menderes
ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PYDYPG tarafından Suriye
'de eğitim verilen, kaçıp geldikleri Türkiye'de mevsimlik işçi olarak çalışan 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinin Çamönü ve Çileme mahallelerinde sebze meyve depolarında, PYDYPG terör örgütü üyelerinin çalıştığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Türk vatandaşı olan A.Ş., A.N.E.H., A.Y., K.İ. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına Suriye'de eğitim aldıkları, faaliyetlerde bulundukları ve örgütten kaçtıktan sonra kentte gelerek mevsimlik işçi olarak çalıştıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.