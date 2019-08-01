Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltıİzmir'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

01.08.2019 09:25
İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı
İzmir'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin PKKKCK'yla bağlantılı olarak Suriye'de YPGPYD terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan ve 1'i Suriye uyruklu olan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Suriye, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56   Van'da kaçakçılıkla mücadele
13:55   Büyükşehir Kuşadası'nı çiçeklerle donattı
13:55   Cezaevi firarisi saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı
13:55   Fikret Orman: "Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum"
13:55   Ankara-Sivas YHT Projesi 2020'de tamamlanacak
13:55   Türk hayırseverlerin kurbanları 3 kıtaya ulaştırılacak
13:55   Arter 13 Eylül'de açılıyor