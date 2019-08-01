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İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı

01.08.2019 09:27 İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı


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Kaynak: DHA

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