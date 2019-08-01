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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

01.08.2019 09:45 İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı
İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK/KCK'yla bağlantılı olarak Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan ve 1'i Suriye uyruklu olan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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