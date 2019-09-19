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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.

19.09.2019 09:29İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı
İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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