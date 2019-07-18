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İzmir'de terör operasyonunda 5 tutuklama

İZMİR'in Menderes ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PYD/YPG tarafından Suriye'de eğitim verilen, kaçıp geldikleri Türkiye'de mevsimlik işçi olarak çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

18.07.2019 18:21 İzmir
İZMİR'in Menderes ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PYD/YPG tarafından Suriye'de eğitim verilen, kaçıp geldikleri Türkiye'de mevsimlik işçi olarak çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinin Çamönü ve Çileme mahallelerinde sebze meyve depolarında, PYD/YPG terör örgütü üyelerinin çalıştığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Türk vatandaşı olan A.Ş., A.N.E.H., A.Y., K.İ. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına Suriye'de eğitim aldıkları, faaliyetlerde bulundukları ve örgütten kaçtıktan sonra kentte gelerek mevsimlik işçi olarak çalıştıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: DHA
Menderes, Suriye, Güncel

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