İzmir'de Terör Örgütlerine Operasyon

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İzmir'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah kent genelinde PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.Kent merkezi ve Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatlarıyla hareket ettikleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı.İl merkezi ve Foça ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler de DHKP/C ve MLKP terör örgütleri adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise terör örgütü MLKP adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda 60 zanlının yakalandığı, bu operasyonların, terör örgütlerinin kentteki yapılanmalarına büyük darbe vurduğu kaydedildi.