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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İzmir'in Torbalı ve Tire ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltın alındı.

31.12.2019 08:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:32 İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
İzmir'in Torbalı ve Tire ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltın alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.
Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i Lübnan ve Almanya vatandaşı, 7'si de Suriye uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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