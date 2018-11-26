İzmir
'de terörist elebaşını öven 20 kişi gözaltına alındı
İZMİR - İzmir'de, HDP Menemen
ilçe başkanlığı seçimi sırasında terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
'ı öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı
, Halkların Demokratik Partisi
'nin ilçe başkanlığı seçiminde eski İl Başkanı M.G. ile eski İlçe Başkanı M.A.'nın konuşması sırasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözler söylediğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, terörist elebaşı Öcanlan'ın fotoğraflarının asıldığı seçime katılan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bugün sabah saatlerinde eş zamanları operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 20'si yakalandı. Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.
Halkların Demokratik Partisi,Abdullah Öcalan,İzmir
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:35