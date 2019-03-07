İzmir'de Teşvikle 43 Bin İlave İstihdam Yaratıldı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, geçen yıl İzmir'deki firmalara verilen yaklaşık 2 milyar liralık istihdam teşviğiyle 43 bin ilave istihdam yaratıldığını belirtti.İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen İstihdam Seferberliği toplantısında konuşan Gülcemal, SGK olarak 18 istihdam teşviği ve asgari ücret desteğiyle birlikte istihdama ve işverenin iş gücü maliyetlerini azaltıcı yönde faaliyetler sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.Geçen yıl İzmir'de 106 bin iş yerinin istihdam teşviklerinden faydalandığını belirten Gülcemal, "İzmir'deki firmalara 2 milyar lira istihdam teşviği verdik. Teşvikler kapsamında 43 bin ilave istihdama da hep birlikte imza atmış olduk." dedi.İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına istihdam çağrısında bulunduğu hatırlattı.Bu çağrının ardından istihdam teşviklerini içeren konuların Resmi Gazete'de yayınlandığını ve ilgili bakanlıklar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir istihdam seferberliği başlatıldığını dile getiren Özgener, sonrasında üyelerine seferberliğin duyurulması için çalışma başlattıklarını söyledi.Hükümetin her zaman olduğu gibi iş dünyasının ve çalışanların yanında olduğunu bu seferberlik paketiyle gösterdiğini vurgulayan Özgener, "Üretime, büyümeye, gelişmeye ve ticarete ara verilmemesi, işlerimizin AŞ kapısı olmaya devam etmesi için hükümetimiz elini bize bir kere daha uzattı. Bizler de bu çağrıya sessiz kalmayarak ilave istihdam çağrısına destek veriyoruz. Elimizden gelen gayreti tüm gücümüzle göstereceğiz." diye konuştu.İzmir'de işsizliğin Türkiye ortalamasına göre daha yüksek olduğuna işaret eden Özgener, bu durumu iyileştirmenin de iş dünyasının elinde olduğunu belirtti.İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ise 2018'de 74 bin 250 kişinin İŞKUR kanalıyla işe girdiğini aktardı.Konuşmaların ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç istihdam teşviklerini hakkında katılımcıları bilgilendirdi.