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İzmir'de tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken çıkan yangında yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

17.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:13İzmir'de tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı
'in ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken çıkan yangında yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Ruhat ve Rojhat Çelik adlı kardeşler, sobayı tinerle yakmak isterken önce patlama oldu ardından da yangın çıktı.
Yaralanan iki kardeş dışarı çıkarken çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İki kardeş, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Ruhat Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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