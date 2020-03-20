İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
20.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:58
İzmir 'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Salih Özen'in kullandığı 34 FF 1979 plakalı tır, İzmir-Aydın otoyolunda Karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan tır bariyerlere vurdu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Karayolları görevlisi E.S. hastaneye kaldırıldı.
Özen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Salih Özen'in kullandığı 34 FF 1979 plakalı tır, İzmir-Aydın otoyolunda Karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan tır bariyerlere vurdu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Karayolları görevlisi E.S. hastaneye kaldırıldı.
Özen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA