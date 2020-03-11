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İzmir'de toplu taşıma araçlarına koronavirüs önlemi

TÜRKİYE'de, ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından İzmir'de de önlemler artırıldı.

11.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:12
İzmir'de toplu taşıma araçlarına koronavirüs önlemi

TÜRKİYE'de, ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından İzmir'de de önlemler artırıldı. Toplu taşıma araçları, ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte edilirken, duraklara ise el dezenfektan cihazları koyuldu.

Türkiye'de koronavirüs tespit edildiğinin açıklanmasının ardından İzmir'de önlemler artırıldı. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı toplu taşıma araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları arttırılırken; vapur, metro, İZBAN, tren gibi araçların gün içinde de temizlendiği bildirildi. Rutin temizliklerin yanı sıra ekiplerin, toplu taşıma araçlarını koronavirüs nedeniyle sıkça dezenfekte ettiği öğrenildi. Toplu taşıma araçlarındaki çalışmaların yanı sıra duraklarda da önlem alındı. Vatandaşların özellikle el hijyenini sağlamak amacıyla; vapur iskeleleri, tramvay durakları, metro ve İZBAN duraklarına el dezenfektan cihazları koyuldu. Yolcuların görebileceği noktalarda bulunan cihazların içindeki dezenfektanların, gün içinde sıkça yenilendiği belirtildi.

Virüse karşı bireysel önlemler alan İzmirli vatandaşlar, duraklara koyulan el dezenfektanlarından da oldukça memnun olduklarını belirtti. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmadığını söyleyen Nurdane Mert (50), "Kendimi virüsten korumak istiyorum ve bu yüzden de maskeyle dolaşıyorum. Gidişatı da çok iyi görmüyorum. Sağlığımı düşünmek zorundayım. Maskeyle ne kadar korunabilirim bilmiyorum ancak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Beslenmeme ve uyku düzenime elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya gayret ediyorum. Toplu taşıma araçlarının daha sık havalandırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Virüsten korunmak için çantasında kolonya ile dolaştığını söyleyen Enver Emlek (64) ise, "Koronavirüsü bekliyorduk. O yüzden kendisine hoş geldin diyorum. Ben de elimden geldiğince önlemlerimi almaya çalışıyorum. Çantamda sürekli kolonya taşıyorum. Ellerimi sıkça yıkamamın yanı sıra el dezenfektanları kullanıyorum. Arada da tuzlu suyla gargara yaparak virüsten korunmaya çalışıyorum. Toplu taşımalarda yapılan uygulamaların da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarının içinde de bu uygulamanın yapıldığına dair uyarılar olursa çok daha fazla insan el dezenfektanlarını kullanır" dedi.

Önlem almanın virüsle savaşta önemli olduğunun altını çizen Muhittin Ayadağ (61), "Dün gece itibariyle ülkemizde de 'Koronavirüs' görüldü. Her tarafa yayılıyor. Bundan kaçış yok gibi duruyordu. Ancak önlemlerimizi en baştan almamız lazım. O yüzden duraklara koyulan el dezenfektanlarını olumlu buluyorum. Her tarafta mikrop var. Ben de sürekli ellerimi yıkayarak kendi önlemimi almaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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