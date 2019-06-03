03.06.2019 12:14
Haberler» Güncel » Haber

İzmir'de toplu taşıma bayram süresince ücretsiz

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, ramazan bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, ramazan bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, ücretsiz tarife 4 - 6 Haziranda geçerli olacak.
Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçları da bayramda ücretsiz olacak.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü Urla ve Güzelbahçe'ye vapur seferleri düzenlenecek. Ayrıca 5 Haziran, 7 Haziran ve 8 Haziran'da vapurlarda baykuş seferi uygulaması devam edecek.
Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel