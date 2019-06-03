İzmir'de toplu taşıma bayram süresince ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne ait toplu taşıma araçları, ramazan bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, ücretsiz tarife 4 - 6 Haziranda geçerli olacak.
Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçları da bayramda ücretsiz olacak.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü Urla
ve Güzelbahçe
'ye vapur seferleri düzenlenecek. Ayrıca 5 Haziran
, 7 Haziran ve 8 Haziran'da vapurlarda baykuş seferi uygulaması devam edecek.
Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi
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