İzmir'de toplu taşımada ücretsiz maske dağıtımı başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs, metro, tramvay ve gemi yolcularına aktarma merkezlerinde, istasyonlarda, duraklarda ve iskelelerde ücretsiz maske dağıtmaya başladığı bildirildi.
06.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:38
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt genelinde kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine maske dağıtımına başlandığı belirtildi.
Maskeyi ücretsiz dağıtan görevliler vatandaşlara toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilemeyeceği, kamusal alanlarda da maskesiz dolaşılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
Yeşil Koltuk uygulaması kapsamında, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmıyor.
Kaynak: AA
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