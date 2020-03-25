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İzmir'de toplu ulaşım kullanımı yüzde 79 azaldı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla toplu ulaşımı kullananların oranı yüzde 79 düştü.

25.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:41
İzmir'de toplu ulaşım kullanımı yüzde 79 azaldı
İzmir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla toplu ulaşımı kullananların oranı yüzde 79 düştü.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 17 Mart Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 435 bin 881 iken, bu rakam 24 Mart Salı günü 179 bin 440'a geriledi.
Kent genelinde toplu ulaşım kullanım oranındaki düşüşün nedenleri olarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil olması, 65 yaş üstü kişilerin kullandığı ulaşım kartlarının askıya alınması ve İçişleri Bakanlığının şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu taşımasına yönelik genelgesi gösterildi.
ESHOT yetkilileri, İzmirlilerin mağdur olmaması için servisten otobüslerin çekilmediğini, her gün ortalama 1200'e yakın otobüsün kent genelinde hizmet verdiğini belirtti.
Araçlar dezenfekte ediliyor
Bu arada, her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs aktarma merkezleri sürekli dezenfekte edilirken, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler de sefer aralarında otobüslerin hijyenini sağlıyor. Araçlarda, gün sonunda da temizlik ve dezenfeksiyon düzenli olarak yapılıyor.
Tüm şoförler kendilerine verilen maske ve eldivenlerle çalışıyor.
Otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına da personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : İzmir, Güncel

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