Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de toplu ulaşımda sefer sayıları düşürüldü

İzmir'de toplu taşım araçlarının sefer sayıları sabah ve akşam saatleri dışında geçici süreyle düşürüldü.

10.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:28
İzmir'de toplu ulaşımda sefer sayıları düşürüldü
İzmir 'de toplu taşım araçlarının sefer sayıları sabah ve akşam saatleri dışında geçici süreyle düşürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde tüm toplu ulaşım araçlarında seferlerin vatandaşların sağlığını ve konforunu gözetecek şekilde devam edeceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çeken Soyer, şöyle dedi:
"Bu salgını olabildiğince yavaşlatmayı, hemşehrilerimizin sağlığını, canını korumayı hedefliyoruz. İzmirlilere sesleniyorum; çalışmak zorunda olanlar dışındaki herkes lütfen evlerinde kalsın. 'İhtiyacım var' diyerek belediyemize ulaşan herkese, yardımsever kişi, kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle nakdi ve ayni yardımlarla el uzatıyoruz. Kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. Biz her eve ulaşırız, herkese yeteriz."
Soyer, tüm toplu ulaşım araçlarının geçici sefer programlarının İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ulaşım kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden takip edilebileceğini belirterek, "Gün ortasında dışarı çıkmak zorunda olanlar, bu programlara, sefer saatlerine bakmadan lütfen çıkmasın ki gereksiz vakit kaybetmesin." ifadelerini kullandı.
Yeni sefer programları yarın başlayacak
Toplu ulaşımda geçici olarak uygulamaya alınacak yeni sefer programları yarından itibaren geçerli olacak. Kent genelinde 10.00-16.00 saatlerinde tüm hatlarda otobüs seferleri saatte bir, saat 21.00'den gece yarısına kadar ise yalnızca 48 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler yapılacak.
Kentteki yolcululu ve arabalı vapur seferleri cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilmeyecek. Vapur, metro, tramvay ve İZBAN seferlerinde de yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunç Soyer, Sabah, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de toplu ulaşımda sefer sayıları düşürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:26: Edirne Emniyet Müdürü Kurt Kovid-19 önlemlerini denetledi - Haber 11:26: Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 11:25: Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı - Haber 11:24: Amasya'da, Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladı - Haber 11:24: Panama'da korona virüs vakası hızla artıyor - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler