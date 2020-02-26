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İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısı, gözaltına alındı.

26.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:52İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'torbacı' olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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