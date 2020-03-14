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İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, tramvay yolunu aşıp elektrik direğine çarpan ve karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

14.03.2020 04:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 04:32
İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, tramvay yolunu aşıp elektrik direğine çarpan ve karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Alsancak semti Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Ömer Ü. yönetimindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Bornova istikametinden Konak yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil tramvay yolunu aşarak, elektrik direğine çarptı ve karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle aracın lastikleri ve bazı parçaları etrafa saçıldı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Numan Ç.'nin (23) durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Konak, Güncel

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