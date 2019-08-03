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İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

03.08.2019 18:27 İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Ercan Ünlü (44) yönetimindeki 09 BH 884 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gereli Mahallesi yakınlarında, Olcay Çakar'ın (40) kullandığı 09 L 9002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Haydar Ünlü (51), Ümmü (48) ve Eyyüp Hepel (45) ile Güssün (40), Esra (10) ve Ezgi Çakar (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Çakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, sürücü Ercan Ünlü'nün eşinin hastalığı nedeniyle dün vefat ettiği ve bugün toprağa verildiği öğrenildi.

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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