İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde takla atan otomobilden yola savrulan kişi hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.

19.06.2020 04:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 06:07
İzmir'in Bornova ilçesinde takla atan otomobilden yola savrulan kişi hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.
Kemalpaşa Caddesi Ambarlar Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ANL 528 plakalı otomobil yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bu sırada araçta bulunan Salih Yılmaz (23) dışarı savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada Yılmaz'ın beraberindeki Samet Polat (22) da hafif yaralandı. Polat, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobili kimin kullandığını tespit etmek için Samet Polat'ın ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kemalpaşa, Bornova, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Kocaeli’nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Karne ve diplomalar e-okul’dan alınabilecek Haber
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Haberler››Güncel››İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:17: Baro Başkanı Aktürk: "Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum" - Haber 06:12: Son Dakika | Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu - Haber 06:11: Avustralya'da kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında - Haber 06:01: İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı - Haber 05:55: Bağcılar'da eşiyle tartışırken pencereden atladığı iddia edilen kadın yaralandı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:56: Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı - Haber 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin 16:27: Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et - Magazin