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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

13.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:43İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Eğridere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğridere yakınlarındaki yaylada, üretim yolunda seyir halinde olan Fatih Koç (32) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki traktör sürücüsü Fatih Koç ve 9 yaşındaki Halim Çoban'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansa alınan yaralılardan Fatih Koç, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Halim Çoban ise Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halim Çoban hayatını kaybederken, Fatih Koç'un kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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