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İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

17.08.2019 09:19 İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İddiaya göre, H.T. idaresindeki 35 DK 356 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinden dönüşün yasak olduğu 40 Sokak'a girdiği sırada karşı yönden gelen Mert Gemici'nin kullandığı 35 VAH 07 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gemici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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