İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
31.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:22
İzmir 'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi yolu üzerinde Ayhan Ö. (44) yönetimindeki 35 DKT 72 otomobil, ters istikamette seyir halinde olan Mehmet Ali K. (28 ) yönetimindeki 35 AKA 941 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi yolu üzerinde Ayhan Ö. (44) yönetimindeki 35 DKT 72 otomobil, ters istikamette seyir halinde olan Mehmet Ali K. (28 ) yönetimindeki 35 AKA 941 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Ödemiş, İzmir, Güncel