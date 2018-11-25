İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir
'in Konak
ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tolga Cansev (37) yönetimindeki 35 DB 6469 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Abdülkadir Bulut
'un (54) kullandığı 35 AEZ 072 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırıma vurarak devrildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ayşe (47), Kerem (19) ve Hüsnanur Bulut (11) 112 Acil Servis
ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Abdülkadir Bulut,Konak,İzmir
25 Kasım 2018 Pazar 21:32