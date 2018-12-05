İzmir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

İzmir
'in Ödemiş
İlçesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen bir otomobile pikap çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında İzmir - Ödemiş Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 44 yaşındaki Filiz Deveci'nin idaresindeki 35 AR 6682 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak İzmir yönüne dönüş yapmak için kavşağa girdi. Bu sırada arkadan gelen Tuncay Yıldırım'ın yönetimindeki 35 ZKP 88 plakalı pikap, Deveci'nin otomobilinin sol tarafından çarptı. Meydana gelen kaza sonucu sürücü Filiz Deveci, otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Akbuga (71), Ganime Akbuga (13), Kaan
Akbuga (10) ve Esra Kaptan (14) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ödemiş,İzmir
05 Aralık 2018 Çarşamba 22:28