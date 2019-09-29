Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

29.09.2019 07:12İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ankara Caddesi'nde, Gülay Ç'nin kullandığı 34 UH 0184 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra da yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sinem T, Gökhan Ç, Yaprak Z. ve Mesut T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mesut T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bayraklı, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:48 Hindistan'da sel: 4 günde 74 kişi öldü
10:47 Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü
10:47 D-100'deki 'tek teker' magandası kamerada
10:47 6 ayda 5'inci muhtar görevde, seneye yine seçim olacak
10:46 Fatih'te yangın
10:46 Erzurum palandöken'de kar garantili tatil için hazırlık
10:46 Bursa yumurtanın içinden yumurta çıktı