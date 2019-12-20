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İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

20.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:31 İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı
'in ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Tüpraş Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Bergama yönüne giden F.U. idaresindeki 35 VZV 26 plakalı otomobil, kavşakta H.Ö. yönetimindeki 35 AS 1984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 VZV 26 plakalı otomobilde bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı.

Öte yandan, kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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