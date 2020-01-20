Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

20.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:12İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı
'in ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kiraz- karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.T.T. yönetimindeki 35 AB 4405 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.S. idaresindeki 34 HE 9082 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk tedavileri olay yerinde yapılan sürücüler ile araçlarda bulunan diğer 4 yaralı, ambulanslar ile Kiraz ve Ödemiş ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Ödemiş, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21.01.2020 07:01:29