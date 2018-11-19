İzmir'de Trafik Kazası

İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde panelvanın çarptığı kadın polis ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Torbalı
istikametine giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir- Aydın
kara yolu Adnan Menderes Havalimanı
civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru B.K'ye (28) çarptı.
Ağır yaralanan B.K, ambulansla kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi
Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Ağır yaralanan B.K. için polis telsizinden kan anonsu yapıldı.
B.K'nin kontrol noktasında görevli olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
kaza yerinde inceleme yaptı.
Panelvanın sürücüsü S.A. gözaltına alındı.
Polis,Gaziemir,İzmir
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:59