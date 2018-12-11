Trafik Kazası Sonucu 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Emrah Serbes'in 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onandı.

3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Aydın otoyolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

SOSYAL MEDYADAN İTİRAF ETMİŞTİ

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklanmıştı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulunmuştu.

Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıklamıştı. Torbalı Adliyesine gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim olmuştu.

Emrah Serbes

"KARDEŞİM SENDEN ÖZÜR DİLERİM"

Emrah Serbes ifadesinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Ahmet Özçelik'e yönelik, "Ahmet kardeşim senden özür dilerim. Bu bir kazaydı. Herkesin başına gelebilir. Hava karanlıktı, yağışlıydı. Bir anda aracı önümde gördüm. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. Olay anında alkollü değildim. Karar verirken lütfen bunları düşünün." demişti.

EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olan Emrah Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. İlk öykü kitabı olan Erken Kaybedenler, 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu. Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç. senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır. Kısa hikayeler yazan Emrah Serbes, aylık olarak çıkarılan KAFA dergisinde düzenli olarak yazıyordu.