İzmir'de trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde kara yollarındaki trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
16.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:56
İzmir 'in Bayındır ilçesinde kara yollarındaki trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolundaki levhaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Zanlıların levhaları yükledikleri 35 TYV 70 plakalı kamyonet, Torbalı ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 54 demir profil ikaz levhası ele geçirildi. C.K. ve E.Ç ile yaşı 18'den küçük iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, E.Ç ve 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı.
Yaşı 18'den küçük diğer çocuk ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolundaki levhaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Zanlıların levhaları yükledikleri 35 TYV 70 plakalı kamyonet, Torbalı ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 54 demir profil ikaz levhası ele geçirildi. C.K. ve E.Ç ile yaşı 18'den küçük iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, E.Ç ve 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı.
Yaşı 18'den küçük diğer çocuk ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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