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İzmir'de trafik normale döndü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde trafik bugün itibariyle normal seyrine döndü.

07.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:42
İzmir'de trafik normale döndü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde trafik bugün itibariyle normal seyrine döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen ve 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ı kapsayan giriş-çıkış yasakları sebebiyle geçtiğimiz günlerce metrelerce araç kuyruğu olan İzmir'in Manisa'ya geçiş noktalarından Sabuncubeli Tüneli'nde trafiğin akışı normale döndü. Özellikle dün kilometrelerce araç kuyruğu oluşan bölgede, bugün ise trafik olağan akışında seyretti. Trafiğin azalmasında vatandaşlara yapılan uyarıların dikkate alındığı belirtildi. Tünel girişinde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kentten çıkış yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, izni bulunmayan vatandaşların çıkışına ise izin verilmedi. İzin belgelerini kontrol eden ekipler, bunun yanı sıra sürücüleri yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İzmir, Güncel
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