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İzmir'de trafo hırsızlığına jandarma 'dur' dedi

İzmir'in Bergama ilçesinde, gerçekleşen trafo hırsızlığına jandarma ekipleri müdahale ederken, ekipler olayla ilgili iki kişiyi yakaladı.

12.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:23İzmir'de trafo hırsızlığına jandarma 'dur' dedi
'in ilçesinde, gerçekleşen trafo hırsızlığına jandarma ekipleri müdahale ederken, ekipler olayla ilgili iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zeytindağ, Tekedere ve Yenikent mahalleleri arasında meydana geldi. İzmir İl Komutanlığına bağlı ekipler, trafo-kablo hırsızlığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine devriye ekibi, Tekkedere Mahallesi mülki sınırları içerisinde yapılan arama sonucu 35 NDP 45 plakalı araç içerisinde trafoya ait parçalar buldu. Yapılan araştırma sonucu, bahse konu trafo parçalarının aracın durdurulduğu yerden 300 metre uzaklıkta bulunan bir şahsa ait zeytinlik bahçesinin içindeki trafoya ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili yakalanan V.Y. ve E.E. isimli iki şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bergama, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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