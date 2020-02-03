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İzmir'de trafodan kablo çalan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde trafodan yaklaşık 100 metrelik kablo çalan 2 kişi tutuklandı.

03.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:51İzmir'de trafodan kablo çalan 2 kişi tutuklandı
'in Tire ilçesinde trafodan yaklaşık 100 metrelik kablo çalan 2 kişi tutuklandı.

ekipleri, ilçeye bağlı Küçükkale Mahallesi'nde bir trafodan yaklaşık 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, mahalledeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin E.B. ve H.A. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ilk ifadede çaldıkları kabloları hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Hurdacıda yapılan aramada bulunan kablo Gediz AŞ.'ye teslim edildi. Zanlılar ise sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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