Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda traktörü kullanan vatandaş hayatını kaybetti.

22.07.2019 13:41 İzmir
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda traktörü kullanan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Tire'ye bağlı Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolu kullanan diğer sürücüler yolun kenarında devrilmiş bir traktör gördü ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri de sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmada devrilmiş traktörün yakınlarında Recep Akyol'un cansız bedeni bulundu. Kazanın gece saatlerinde olduğu saptanırken savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Akyol'un ailesinin gün boyunca talihsiz adamdan haber alamadığı da öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir, Tire, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:29   Alanya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
14:29   Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis
14:12   Gaziantep'te sahte içki operasyonu
14:03   Selden 4 gün sonra bulunan Cengiz Töngel toprağa verildi
14:00   Damdan düşen bebek öldü
13:59   Sumak toplamaya giden adam ölü bulundu
13:58   İstanbul'da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: 271 milyon dolar ele geçirildi