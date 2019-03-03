İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

İzmir
'in Bornova
ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi soncu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi'nde 1201'inci Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi.
Kazada yaralanan römorktaki 9 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi
, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
ile Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bornova, İzmir, Güncel
Kaynak: AA