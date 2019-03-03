İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

İzmir
'in Bornova
ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Naldöken Mahallesi 1201 Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi.
Meydana gelen kazada, römorkta bulunanlardan 9 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi
, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
ve Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü Mehmet H. polis tarafından gözaltına alındı. - İZMİR
Bornova, İzmir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA