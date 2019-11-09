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İzmir'de tramvay 50 milyon yolcu taşıdı

Karşıyaka ve Konak tramvaylarında günlük yolcu sayısı 120 bini buldu.

09.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:52İzmir'de tramvay 50 milyon yolcu taşıdı

'de raylı toplu taşımanın önemli ayaklarından biri olan tramvayla taşınan yolcu sayısı giderek artıyor. Sadece son dört ayda 15 milyon yolcu taşıyan İzmir Tramvayı, toplamda 50 milyon yolcu taşıyarak kısa zamanda İzmir'in ulaşım ağına önemli katkı sağladı.

İzmir'de uzun yıllar önce hizmet veren tramvay 64 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilmiş, ve olarak adlandırılan iki ayrı hatla kentte yaşayanlara hizmet vermeye başlamıştı. 2017 yılında Karşıyaka Tramvayı'nın çalışmayabaşlamasıyla yeniden tramvaya kavuşan İzmirliler, büyük ilgi gösterdikleri sistemi kısa sürede benimsedi. 2018'de Konak hattının da devreye girmesiyle tramvay halkın vazgeçilmez toplu ulaşım araçlarından birioldu.

Sefer aralıkları sıklaştırıldı

Her geçen gün artan ilgi yolcu sayılarına yansıdı. Okulların açılmasıyla sefer sıklıkları artırıldı. Konak Tramvayı'nda sabah ve akşam, talebin fazla olduğu saatlerde beş dakika aralıklarla sefer yapılıyor. Günde 90 bin yolcu taşıyan Konak Tramvayı'nda en fazla yolcu girişi Konak İskele ve Alsancak Gar duraklarında oluyor.

Karşıyaka Tramvayı'nda ise günün büyük bölümünde 7,5 dakika aralıkla sefer yapılarak günde 30 bin yolcu taşınıyor. Karşıyaka hattındaki en yoğun duraklar ise Karşıyaka İskele ve Mustafa Kemal Atatürk Salonu durakları.

Bazı günler ortalamanın üstünde

Günde ortalama 30 bin yolcu taşıyan Karşıyaka Tramvayı, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü yaklaşık 42 bin yolcu taşıdı. Konak Tramvayı'nda ise rekor yolcu sayısı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yaşandı. Toplam 131 binin üzerinde yolcu Konak Tramvayı'nı tercih etti.


Karşıyaka, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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