İzmir'de trendleri Kale belirleyecek

İzmir , iş ve mimarlık dünyasından birçok ismi buluşturan açılışta, ünlü Şef Arda Türkmen, Kale 'nin tasarım ve teknoloji gücünü bir araya getirdiği yenilikçi ürünü Kale T-One mutfak tezgahında ürünün üstün özelliklerini kullanarak katılımcılara özel bir sunum gerçekleştirdi.

Artan tüketici ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm sunan Kaleseramik , yeni mağazacılık konseptine İzmir'i de ekledi. Kale, prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, İtalyan Edilcuoghi Edilgres ve yapı kimyasalları sektörünün lider markası Kalekim ürünlerinin yer aldığı yeni mağazasında ayrıca farklı ürün grubu ihtiyaçlarına yönelik bütünsel çözümler üretmek hedefiyle, Gorbon, Hansgrohe, Homemade Aromaterapi, Masuma Ceramics gibi sevilen markaların ürünlerini mağazalarında tüketicilerle buluşturuyor. Üründen öte, bir yaşam tarzı sunduklarını belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Alsancak'ta yer alan Kale mağazamızı heyecan verici trendler ve göz alıcı ürünlerimizle baştan aşağı yeniledik. Mağazamızın üstün hizmet anlayışıyla bu bölgede fark yaratacağına ve çarpıcı tasarımlarımızın güzel İzmir'e çok yakışacağına inanıyoruz" dedi.

Kaleseramik olarak ürettikleri her üründe, hayatı tüketiciler için kolaylaştırma ve tüketicilerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Altuğ Akbaş, "Günümüzde ürünleri en uyumlu şekilde, tek bir alanda ve birbirini tamamlar biçimde kullanıcılara sunmak en az ürüne hayat vermek kadar önemli bir hale geldi. Bu doğrultuda Kaleseramik olarak, yepyeni bir mağazacılık anlayışı ile perakende sistemimizi yeniden düzenleyerek, tüketicilere 360 derece hizmet sunmaya başladık. Kullanıcıların beklentilerini karşılayan ve müşteri tercihinde ilk sırada olan Çanakkale Seramik, mimari tasarımlara yeni bir bakış kazandıran Kalebodur, banyoda geçirilen zamanı daha konforlu ve keyifli hale getiren Kale Banyo, tasarımlarında İtalyan dokunuşunu yansıtan prestijli markamız Edilcuoghi Edilgres ile trendleri belirleyen, işlevsel, çevre dostu, kaliteli ve özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kale T-One mutfaklara incelik, zarafet ve işlevsellik katıyor

Açılışta, Kale T-One'ın, mutfaklara getirdiği üstün özellikleri anlatabilmek amacıyla, Türkiye'nin sevilen şefi Arda Türkmen, Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap'ın ürün sunumuyla birlikte katılımcılara özel bir menü hazırladı. Arda Türkmen'in, Kale T-One tezgahı üzerinde hazırladığı lezzetler büyük beğeni topladı.

İç mekan duvar ve zeminlerin yanı sıra dış cephelerde mimarların öncelikli tercihi haline gelen Kalesinterflex, artık konvansiyonel kullanım alanlarının dışında, mutfak mobilyaları ve tezgahları, dış mekan mobilyaları, masa, banyo mobilyası ve lavabo gibi farklı alanlarda da kullanılıyor. İnovatif ve tasarım odaklı ürünleri ile trendleri belirlemeye devam eden Kale'nin, mimariye özgürlük ve özgünlük sağlayan yenilikçi ürünü Kalesinterflex, yeni fikirlerin uygulanmasına ve modern yaşam alanları yaratılmasına imkan sağlamaya devam ediyor. Kullanışlı yapısından dolayı mutfaklara yönelik geliştirilen T-ONE, çizilme, kırılma, lekelenme, sıcağa ve soğuğa dayanıklılık ve aşınma direnciyle, mutfaklarda büyük bir yeniliğe imza atıyor.