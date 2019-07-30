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İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı

Bu sene 47'ncisi düzenlenecek Folkart TSYD Ege Kupası, 6-9 Ağustos'ta İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.

30.07.2019 21:07 İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı
Bu sene 47'ncisi düzenlenecek Folkart TSYD Ege Kupası, 6-9 Ağustos'ta İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Folkart TSYD Ege Kupası'nın tanıtım toplantısı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, bu tür köklü organizasyonların kente değer kattığını ifade etti.
Bu turnuvanın kendine has atmosferi olan özel bir organizasyon olduğunu aktaran Okumuş, şunları kaydetti:
"Kupa TSYD'nin organizasyonu olsa da bu İzmir'in bir markasıdır. Bu tür köklü organizasyonlar şehirlerin marka değerlerine değer katıyor. Ülke düzeyinde saygın bir marka olan Folkart destek vermese bu turnuvayı düzenlememiz mümkün olmazdı. Folkart'ın ana sponsorluğunda, İzmir'deki spor kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın desteğiyle turnuvayı düzenliyoruz."
Folkart adına konuşan Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü de şehrin değerlerine sahip çıkmak konusunda duyarlılığa sahip olduklarını, tüm kuruluşları TSYD Kupası'na katkı vermeye davet ettiklerini kaydetti.
TFF 1. Lig takımları Altay, Altınordu ve Menemenspor'un yanı sıra TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'nın katılacağı turnuvada maçlar, 6, 7 ve 9 Ağustos tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Tüm karşılaşmalar saat 19.30'da başlayacak ve biletler 10 liradan satışa çıkacak.
İlk maçın 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu takımları arasında oynanacağı açıklanan turnuvada, 7 Ağustos Çarşamba günü Menemenspor-Karşıyaka karşı karşıya gelecek. İlk maçları kazanan ekipler, 9 Ağustos Cuma günü final müsabakasına çıkacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Ege, Spor

Kaynak: AA

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