İzmir'de Tüm Emekli Sen'den Eylem

Kaynak: DHA

İZMİR'de, Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) tarafından düzenlenen eylemde, sendika üyeleri, tencere, tava ve kaşıklarla ritim tutup, emeklilerin sıkıntılarını dile getirdi.Tüm Emekli Sen tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eyleme, İzmir şubeleri de katıldı. İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen eylemde sendika üyelerine CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da destek verdi. Eylemciler tencere, tava ve kaşıklarla ritim tuttu, sıkıntılarını dile getirdi.Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yılmaz, "Tüm Emekli Sen olarak Kasım 2018 tarihinde 2019 yılı merkezi hükümet bütçesine genel bakışımız adı altında yaptığımız basın açıklamamızda, bugünleri çok net olarak tarif etmiştik. 2019 bütçesi 960 milyar olarak öngörülüp, gelirler 807 milyar, bütçe açığı da 93 milyar öngörüldüğü ve hükümetin emek, sermaye ekseninde tercihinin net olarak sermaye olduğunu bildiğimiz için 93 milyarlık bütçe açığının halka yansıtılacağını belirtmiştik. Resmi enflasyon rakamlarının bile altında maaş zamlarıyla biz emeklilerin insanca yaşaması mümkün değil. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.Eylemciler, açıklamanın ardından dağıldı. - İzmir