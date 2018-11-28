28 Kasım 2018, 22:18
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İzmir'de, Tünelde Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

İzmir

Aydın yolundaki 75'nci Yıl Selatin Tüneli'nde, kontrolden çıkan TIR devrildi, sürücü yaralandı.

İZMİR- Aydın yolundaki 75'nci Yıl Selatin Tüneli'nde, kontrolden çıkan  TIR devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belevi mevkiinde bulunan 75'nci Yıl Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PGD 79 plakalı TIR, tünel çıkışına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü  Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, tünelde yaklaşık 1,5 saat aksayan araç trafiği, TIR'ın vinçle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir Aydın,İzmir
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:18