İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.

18.08.2020 01:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:40

İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51'de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi.

Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.

İzmir’de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

Kaynak: AA

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