İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza
İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.
18.08.2020 01:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:40
İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51'de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi.
Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.
Kaynak: AA
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